Служба безпеки України розсекретила та надала дозвіл на передачу журналістам документів, що стосуються виявлення у липні 2021 року в керівному складі Міністерства юстиції громадянки РФ.

У розпорядженні LB.ua опинилися фотокопії Листа СБУ «Для службового користування» та додатків до нього. На 18 сторінках зібрано докази добровільного отримання чиновницею у 2014 році паспорту РФ, що є свідомим порушенням нею українського законодавства.

Як виявилося з документів, ксерокопію російського паспорту Прилуцької Марини Олександрівни разом із відповідною заявою контррозвідникам СБУ передав громадянин України Віктор Іванович Прилуцький ще у листопаді 2019 року.

В електронних деклараціях Марини Прилуцької відсутні дані про членів сім’ї, але з власних джерел редакції у Міністерстві юстиції відомо, що мова йде про батька колишнього чоловіка Марини Віктора Прилуцького, який і передав ксерокопію російського паспорту нашій контррозвідці.

Для підтвердження дійсності російського паспорту української чиновниці використано можливості он-лайн сервісу перевірки дійсності паспортів рф – АС «Російський паспорт» при мвс рф та офіційної сторінки «Федеральної податкової служби Російської федерації».

Встановлено, що паспорт громадянина РФ відповідної серії і номеру «Прилуцкая Марина Александровна» на час перевірки був дійсним. Вказаній громадянці присвоєно ідентифікаційний номер.

У Листі СБУ вказано, що Марині Прилуцькій неодноразово пропонувалося пройти опитування з використанням поліграфу, але вона під різними приводами уникала даної процедури.

Нагадаємо, що на підставі матеріалів СБУ, у 2021 році, Марину Прилуцьку було звільнено з посади в Міністерстві юстиції. Проте вона оскаржила це рішення.

У січні 2024 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки рф з посади державної служби.

Мін'юст закликає притягти до відповідальності суддів Верховного суду за поновлення на посаді громадянки Росії.

Зараз справа перебуває на новому розгляді в Шостому апеляційному адміністративному суді.

Адвокати Марини Прилуцької в якості доказів надали суду довідку «Главного управления МВД РФ по городу Москве» про те, що паспорту РФ у неї немає.