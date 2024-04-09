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Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор

Стало відомо, як Служба безпеки України виявила приховану громадянку Росії серед посадовців Міністерства юстиції.

Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Марина Прилуцька
Фото: Facebook / Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Служба безпеки України розсекретила та надала дозвіл на передачу журналістам документів, що стосуються виявлення у липні 2021 року в керівному складі Міністерства юстиції громадянки РФ.

У розпорядженні LB.ua опинилися фотокопії Листа СБУ «Для службового користування» та додатків до нього. На 18 сторінках зібрано докази добровільного отримання чиновницею у 2014 році паспорту РФ, що є свідомим порушенням нею українського законодавства.

 

Як виявилося з документів, ксерокопію російського паспорту Прилуцької Марини Олександрівни разом із відповідною заявою контррозвідникам СБУ передав громадянин України Віктор Іванович Прилуцький ще у листопаді 2019 року. 

В електронних деклараціях Марини Прилуцької відсутні дані про членів сім’ї, але з власних джерел редакції у Міністерстві юстиції відомо, що мова йде про батька колишнього чоловіка Марини Віктора Прилуцького, який і передав ксерокопію російського паспорту нашій контррозвідці.

Для підтвердження дійсності російського паспорту української чиновниці використано можливості он-лайн сервісу перевірки дійсності паспортів рф – АС «Російський паспорт» при мвс рф та офіційної сторінки «Федеральної податкової служби Російської федерації». 

Встановлено, що паспорт громадянина РФ відповідної серії і номеру «Прилуцкая Марина Александровна» на час перевірки був дійсним. Вказаній громадянці присвоєно ідентифікаційний номер. 

У Листі СБУ вказано, що Марині Прилуцькій неодноразово пропонувалося пройти опитування з використанням поліграфу, але вона під різними приводами уникала даної процедури. 

Нагадаємо, що на підставі матеріалів СБУ, у 2021 році, Марину Прилуцьку було звільнено з посади в Міністерстві юстиції. Проте вона оскаржила це рішення.

У січні 2024 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки рф з посади державної служби.

Мін'юст закликає притягти до відповідальності суддів Верховного суду за поновлення на посаді громадянки Росії. 

Зараз справа перебуває на новому розгляді в Шостому апеляційному адміністративному суді. 

Адвокати Марини Прилуцької в якості доказів надали суду довідку «Главного управления МВД РФ по городу Москве» про те, що паспорту РФ у неї немає.

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