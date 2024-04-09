Рух вулицею на столичній Троєщині обмежать до кінця весни

Дорожники розпочинають середній ремонт на вулиці Крайня на Троєщині в Києві.
Про це повідомляє КМДА.
Через це рух на вул. Крайня буде частково обмежений з 9 квітня до 31 травня.
В КМДА уточнили, що дорожні робочі замінять дорожнє покриття площею 80 тис. кв. м. Також вони відремонтують тротуари, а на пішохідних переходах понизять бордюри та влаштують тактильну плитку.
Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.
Загалом у 2024 році заплановано відновити більше 25 вулиць Києва загальною площею 334,3 тис. кв.м.
- Столичні дорожники відновлюють роботи з капітального ремонту Кільцевої дороги, які призупинялися на період зими.
- В Києві з 30 березня до 15 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду з перекриттям смуги руху громадського транспорту.