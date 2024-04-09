Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Росія атакувала інфраструктурний об'єкт у Житомирській області. Є загроза забруднення повітря
Росія атакувала інфраструктурний об'єкт у Житомирській області. Є загроза забруднення повітря
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рух вулицею на столичній Троєщині обмежать до кінця весни

Рух обмежать через ремонт дороги.

Рух вулицею на столичній Троєщині обмежать до кінця весни
Рух вулицею на столичній Троєщині обмежать до кінця весни
Фото: Пресслужба КМДА

Дорожники розпочинають середній ремонт на вулиці Крайня на Троєщині в Києві.

Про це повідомляє КМДА.

Через це рух на вул. Крайня буде частково обмежений з 9 квітня до 31 травня.

В КМДА уточнили, що дорожні робочі замінять дорожнє покриття площею 80 тис. кв. м. Також вони відремонтують тротуари, а на пішохідних переходах понизять бордюри та влаштують тактильну плитку.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Загалом у 2024 році заплановано відновити більше 25 вулиць Києва загальною площею 334,3 тис. кв.м.

  • Столичні дорожники відновлюють роботи з капітального ремонту Кільцевої дороги, які призупинялися на період зими.
  • В Києві з 30 березня до 15 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду з перекриттям смуги руху громадського транспорту.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies