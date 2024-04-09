Рух вулицею на столичній Троєщині обмежать до кінця весни

Дорожники розпочинають середній ремонт на вулиці Крайня на Троєщині в Києві.

Про це повідомляє КМДА.

Через це рух на вул. Крайня буде частково обмежений з 9 квітня до 31 травня.

В КМДА уточнили, що дорожні робочі замінять дорожнє покриття площею 80 тис. кв. м. Також вони відремонтують тротуари, а на пішохідних переходах понизять бордюри та влаштують тактильну плитку.

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Загалом у 2024 році заплановано відновити більше 25 вулиць Києва загальною площею 334,3 тис. кв.м.