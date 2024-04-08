Від російських обстрілів на Сумщині загинула людина

Ще шість людей отримали поранення.

Сьогодні, 8 квітня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 170 вибухів.

Зокрема, росіяни обстріляли Білопільську громаду з артилерії, дроном та з авіації. Внаслідок авіаудару загинула 1 людина, поранено 3 жителя громади, одна з них у важкому стані. Пошкодження отримали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби.

По Сумській громаді окупанти вдарили з авіації, поранення різного ступеня тяжкості отримали три людини. Усім оперативно надано необхідну медичну допомогу. Були пошкоджені адміністративна будівлю підприємств, загорілась суха рослинність на площі 150 м. кв.

Есманьську громаду армія РФ обстріляла з мінометів, артилерії, РСЗВ та з авіації.

Краснопільську громаду атакували дронами та баражуючим боєприпасом “Ланцет”.

Миропільську та Великописарівську громади російькі окупанти обстріляли з мінометів та артилерії, а Середино-Будську до того ж з РСЗВ.

Шалигинську та Зноб-Новгородську громади росіяни атакували з мінометів, а Хотінську - з артилерії.