На війні загинув колишній тренер паралімпійської збірної з кульової стрільби Валентин Дондіков

6 квітня, захищаючи Україну, загинув майстер спорту та тренер з кульової стрільби Валентин Дондіков.
Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.
Дондіков був майстром спорту міжнародного класу і колишнім наставником паралімпійської збірної України з кульової стрільби.
Під його керівництвом збірна здобула шість медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.
Також Дондіков працював тренером в Одеській обласній ДЮСШ, де очолював збірну області на дитячих змаганнях. Мав звання заслуженого тренера України
Тренер став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.