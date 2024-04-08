На війні загинув колишній тренер паралімпійської збірної з кульової стрільби Валентин Дондіков

Під його керівництвом збірна здобула шість медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

6 квітня, захищаючи Україну, загинув майстер спорту та тренер з кульової стрільби Валентин Дондіков.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Дондіков був майстром спорту міжнародного класу і колишнім наставником паралімпійської збірної України з кульової стрільби.

Під його керівництвом збірна здобула шість медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

Також Дондіков працював тренером в Одеській обласній ДЮСШ, де очолював збірну області на дитячих змаганнях. Мав звання заслуженого тренера України

Тренер став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.