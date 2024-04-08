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На війні загинув колишній тренер паралімпійської збірної з кульової стрільби Валентин Дондіков

Під його керівництвом збірна здобула шість медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. 

На війні загинув колишній тренер паралімпійської збірної з кульової стрільби Валентин Дондіков
Валентин Дондіков
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

6 квітня, захищаючи Україну, загинув майстер спорту та тренер з кульової стрільби Валентин Дондіков. 

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Дондіков був майстром спорту міжнародного класу і колишнім наставником паралімпійської збірної України з кульової стрільби. 

Під його керівництвом збірна здобула шість медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. 

Також Дондіков працював тренером в Одеській обласній ДЮСШ, де очолював збірну області на дитячих змаганнях. Мав звання заслуженого тренера України

Тренер став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення  Росії.

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