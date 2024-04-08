На кордоні із Угорщиною відкриють новий пункт пропуску

Планують відкрити ПП "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту та зробити можливим рух порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн через ПП "Лужанка – Берегшурань".

Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Хеізера Антала

Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту та можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тон на пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань".

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що відповідні зміни до Угоди між урядами країн щодо контролю прикордонного руху підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Хеізера Антала.

Як зазначив Кубраков, Україна продовжує послідовну роботу із розвитку західного кордону для посилення експортних можливостей та забезпечення швидкого перетину кордону пасажирським транспортом.

"Підписані зміни до Угоди з Угорщиною дозволяють нам розпочати планування проєктних та інфраструктурих робіт для запуску нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" та забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці". Також, ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда – Берегдароц", щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону", – сказав він.

Міністр додав, що сторони працюють над стартом предметних перемовин щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною, що дозволить пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону.

Після підписання змін до Угоди проєкт має бути ратифікований.

Зараз із Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску. Пропускати вантажівки масою понад 7,5 тон може лише "Чоп – Захонь". Туди прямують як завантажені транспортні засоби, так і порожні. Щоденно його перетинає на виїзд з України близько 220 вантажівок.