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Зеленський, Шмигаль Свириденко, Галущенко, Марченко і ОПУ провели нараду щодо ситуації в Харкові

Обговорили заходи з підтримки харків’ян.

Зеленський, Шмигаль Свириденко, Галущенко, Марченко і ОПУ провели нараду щодо ситуації в Харкові
Нарада щодо ситуації в Харкові
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові. 

За словами глави держав, у нараді також взяли участь команда Офісу Президента, глава уряду Денис Шмигаль, перша віцепремʼєр-міністерка Юля Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко і міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ключове – заходи з підтримки харків’ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області", - розповів Зеленський.

Також на нараді обговорили пропозиції регіональної підтримки – того, що "кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше".

Президент наголосив, що "головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей".

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