Зеленський, Шмигаль Свириденко, Галущенко, Марченко і ОПУ провели нараду щодо ситуації в Харкові

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові.
За словами глави держав, у нараді також взяли участь команда Офісу Президента, глава уряду Денис Шмигаль, перша віцепремʼєр-міністерка Юля Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко і міністр фінансів Сергій Марченко.
"Ключове – заходи з підтримки харків’ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області", - розповів Зеленський.
Також на нараді обговорили пропозиції регіональної підтримки – того, що "кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше".
Президент наголосив, що "головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей".
- 8 квітня Зеленський провів ставку, де йшлося про ситуацію в Харкові та області і посилення протиповітряної оборони і РЕБ у регіоні.
- Напередодні очільник Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що розглядають примусову евакуацію жителів півночі області через посилення ворожих обстрілів.