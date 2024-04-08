Зеленський, Шмигаль Свириденко, Галущенко, Марченко і ОПУ провели нараду щодо ситуації в Харкові

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові.

За словами глави держав, у нараді також взяли участь команда Офісу Президента, глава уряду Денис Шмигаль, перша віцепремʼєр-міністерка Юля Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко і міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ключове – заходи з підтримки харків’ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області", - розповів Зеленський.

Також на нараді обговорили пропозиції регіональної підтримки – того, що "кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше".

Президент наголосив, що "головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей".