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За тиждень луганські прокордонники "приземлили" майже 200 російських дронів

Від початку квітня уразили 360 місць скупчення окупантів.

За тиждень луганські прокордонники "приземлили" майже 200 російських дронів
Українські прикордонники знищили російських окупантів (фото ілюстративне) та їх техніку (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Луганські прикордонники за тиждень знищили 197 ворожих безпілотників та 23 окупантів. 

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, також із 1 по 7 квітня бійці Луганського загону уразили 360 місць скупчення ворожого особового складу. 

Зазначається, що також вдалося ліквідувати 23 окупантів, ще 17 отримали важкі поранення. 

Спільно з підрозділами Сил оборони прикордонники знищили два БТР та автомобіль. 

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