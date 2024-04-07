В британській розвідці пояснили зменшення темпів російського наступу в Україні

Наступальні дії росіян в Україні дещо призупинилися, ймовірно, через втрати армії РФ на фронті.

Про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

У відомстві зазначають, що середньодобова кількість втрат росіян (убитими та пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб.

"Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць. Зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити сповіщення про загибель під час виборів у Росії", — ідеться у зведенні.

З початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські війська щодня зазнавали в середньому 658 втрат. У 2023 році цифра зросла до 693, а протягом першого кварталу 2024 року число зросло до 913 осіб.

Збільшення цих показників свідчить про постійну залежність Росії від маси для підтримки війни проти України.