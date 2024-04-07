Китай продає супутникові знімки Росії для ударів по українських цілях, — Bloomberg

Пекін надає РФ мікроелектроніку, верстати для танків, оптику та паливо для ракет.

Путін та Сі Цзіньпін під час Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях» у Пекіні, 17 жовтня 2023 р.

США попереджають, що Китай посилив свою підтримку Росії, на тлі війни проти України, надаючи супутникові знімки Кремлю для ударів по українських цілях, пише Bloomberg.

"На тлі ознак продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для танків, за словами людей, ознайомлених з цим питанням", — пише агенство.

За інформацією джерел, підтримка Китаю також включає оптику, паливо для ракет і розширення космічної співпраці.

Президент Джо Байден висловив занепокоєння Сі Цзіньпіну під час їхньої телефонної розмови цього тижня щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази, заявила речник Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон.

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу прокоментувало ситуацію.

Bloomberg нагадує, що офіційний Пекін показує себе нейтральним на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак, у 2023 році товарообіг між двома країнами сягнув рекордних 240 мільярдів доларів. Разом із тим Росія збільшила експорт до Китаю таких товарів, як вугілля та нафта.

"Важливо те, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до обмежених технологій, зокрема чіпів та інтегральних схем, які використовуються у зброї або потрібні для її створення. У свою чергу США та Європейський Союз включили до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання", — наголошує Bloomberg.