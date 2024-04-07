Німецькі винищувачі підіймалися в повітря через російський літак-шпигун над Балтійським морем

У суботу, 6 квітня, німецькі Військово-повітряні сили підіймали свої винищувачі в повітря через порушення повітряного простору російським військовим літаком, повідомляє Укрінформ із посиланням на Team Luftwaffe.

“Наші євро-винищувачі з VAPB вилетіли сьогодні з Лієлварде, Латвія, щоб перехопити російський COOT-A (Іл-20) над Балтійським морем, який рухався без транспондера”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що це вже другий подібний інцидент з початку цього року, коли винищувачі ВПС Німеччини Eurofighters були змушені супроводжувати російський військовий літак. Наприкінці січня вони також протягом нетривалого часу супроводжували російський військовий літак біля острова Рюген у міжнародному повітряному просторі, перш ніж той повернув назад на схід. Той російський літак-розвідник також летів з відключеним сигналом транспондера.

Вони вилетіли з латвійської бази Лієлварде. Німеччина в складі НАТО бере участь у повітряному спостереженні за небом країн Балтії.