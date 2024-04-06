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Україна розраховує на комбінований захист проти КАБів, у тому числі розробляє власну зброю, – Зеленський

Глава держави зазначив, що наразі проти російських літаків, які є носіями КАБів, Сили оборони України застосовують лише системи протиповітряної оборони.

Україна розраховує на комбінований захист проти КАБів, у тому числі розробляє власну зброю, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю для телемарафону “Єдині новини” зазначив, що протиповітряна оборона (ППО), вітчизняна зброя, винищувачі – це ефективні інструменти боротьби з російськими керованими авіаційними бомбами (КАБами). 

За словами глави держави, поки що проти російських літаків – носіїв КАБів Сили оборони України застосовують лише системи протиповітряної оборони. Їхнє ефективне використання змусило ворога здійснювати запуск авіабомб із більшої дистанції.

“На тій дистанції, на якій ми збивали їхні носії, вони зрозуміли, що не треба заходити так глибоко до нас. Тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться”, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ситуацію мають значно покращити F-16, які невдовзі отримають Повітряні сили. Але їхня кількість буде недостатньою для повного захисту від КАБів, тому нині Україна також розробляє власну зброю для протидії російській авіації.

Також Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16. Глава держави зауважив, що цього замало, хіба що винищувачі будуть доповнені системами ППО.

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