Зеленський не готовий закликати іноземні війська в Україну, але "не проти, якщо хтось хоче допомогти"

Також президент вважає, що набагато ефективніше ремонтувати техніку і навчати військових в Україні, а не відправляти за кордон.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не закликатиме іноземні війська в Україну, адже це може спровокувати розкол між країнами Європи і країнами НАТО.

Про це пише Interfax-Україна.

"Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і боріться. Тому що Росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу інших держав", – сказав Зеленський.

Проте він нагадав, що в Україні воюють добровольці з інших країн.

"У нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим походженням, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти", – зазначив глава держави.

Також він не бачить підстав відмовитися від прикордонної місії, яку запропонував президент Франції Емануель Макрон.

"Він запропонував ініціативу бути на кордоні. Ну, як ми можемо відмовлятися? Якщо вони це пропонують і будуть приїжджати, ми будемо тільки підтримувати", – зазначив він.

Президент згадав і тренувальні місії. За його словами, набагато швидше буде іноземним інструкторам тренувати українських військових в Україні, а не відправляти їх за кордон.

"Кілька пропозицій Емманюеля Макрона я підтримав публічно і в розмові з ним. Тренувати наших хлопців у нас. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади", – заявив президент.

Також він додав, що в Україні варто побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах під землею.

"Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку", – сказав він.

Президент наголосив, що Україна ніколи не буде проти, якщо їй хтось хоче допомогти.