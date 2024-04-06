Зеленський: загрози з Білорусі наразі немає, Харківська область захищена, але не від повітряних атак

Президент додав, що Україна зводить потужні лінії оборони, і ворог має усвідомлювати, що опір буде.

Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних, сказав у інтерв'ю в ефірі телемарафону президент Володимир Зеленський.

З точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України.

"Такі міста як Харків, Краматорськ – це їх бажана ціль. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківську область", – запевнив президент.

Він додав, що вкиди щодо загрози для Харкова ворог супроводжує переміщенням військ і фотографуванням цього та поширенням. Ці дані розповсюджують через західні та українські медіа, і це допомагає ворогу.

"Ніхто не заспокоює – ми в війні. Але і перебільшувати не треба", – сказав він.

Щодо білоруського напрямку президент додав, що Україна будує три рубежі – потужні лінії оборони. Росіяни повинні це знати.

"Що стосується стратегії – з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких на сьогодні плани, загроз і потужностей", – додав Зеленський.