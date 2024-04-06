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Ворог вдарив по Одеському району балістикою, загинув цивільний

Імовірно, запустили ракету "Іскандер-М".

Ворог вдарив по Одеському району балістикою, загинув цивільний
Наслідки удару (фото ілюстративне)
Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти здійснили атаку по Одеському районі із застосуванням балістики. Імовірно, запустили ракету "Іскандер-М" по об'єкту комунального господарства. Внаслідок удару загинув цивільний.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району", – зазначили оборонці.

Також додали, що російська армія поцілила по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівля.  Загинув цивільний співробітник.

 Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці.

В ніч на сьогодні на Одещині прикордонники збили російську ракету над Чорним морем. Уламки повітряної цілі упали в море.

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