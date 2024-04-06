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Лікарні і госпіталі Джанкоя переповнені пораненими окупантами, — партизани

Через великі втрати окупаційних військ у Крим прибувають нові мобілізовані, яких у подальшому перекидають на фронт.

Лікарні і госпіталі Джанкоя переповнені пораненими окупантами, — партизани
Фото: Атеш

Агенти партизанського руху "Атеш" інформують, що у військових шпиталях та лікарнях в окупованому Джанкої на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.

Про це партизанський рух "Атеш" повідомляє у Телеграмі.

"За нашими даними, у військових госпіталях та цивільних лікарнях на лікуванні перебувають багато окупантів, які прибули з окупованої материкової України", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" додають, що великі втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію, щоб компенсувати ці втрати. В результаті багато окупантів прибувають у Джанкой для подальшого висування на фронт.

  • Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати Росії складають 446 690 військових.
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