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Ракету "Калібр" під час нічної атаки збила мобільна вогнева група, — Євлаш

Крилату ракету знищили "Стінгером".

Ракету "Калібр" під час нічної атаки збила мобільна вогнева група, — Євлаш
Фото: соцмережі

Крилату ракету "Калібр", яку РФ запустила цієї ночі з акваторії Чорного моря, збила мобільна вогнева група. 

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Під час нічної атаки РФ ракета «Калібр» була збита мобільною вогневою групою. Це вже не перший випадок, коли наші мобільні вогневі групи показують неабиякий ефективний результат при захисті нашого неба. Іноді вони застосовують ПЗРК типу "Стінгер" або інших зразків, які нам надаються", – сказав Євлаш.

Євлаш додав, що під час цієї атаки росіяни намагалися запускати ракети та "Шахеди" з різних регіонів, а інтервал між ними був 10 хвилин.

Ворожі "Шахеди" спецально обирають маршрути, щоб уникнути ППО та ррадіолокаційних станцій.

"Бльшість ("Шахедів", — ред.) була уражена нашими силами протиповітряної оборони", – додав речник.

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