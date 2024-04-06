Росіяни вбили подружжя на Херсонщині

Під завалами рятувальники виявили тіла двох людей.

Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинуло подружжя. Тіла людей знайшли під завалами житлового будинку.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

5 квітня окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині.

"Внаслідок влучання пошкоджено будівлю. Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих - чоловіка 1957 року народження та жінки 1965 року народження", — написав Прокудін.

Впродовж доби під ворожими обстрілами опинилися 12 населених пунктів, постраждали восьмеро цивільних.