Росіяни вбили подружжя на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинуло подружжя. Тіла людей знайшли під завалами житлового будинку.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
5 квітня окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині.
"Внаслідок влучання пошкоджено будівлю. Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих - чоловіка 1957 року народження та жінки 1965 року народження", — написав Прокудін.
Впродовж доби під ворожими обстрілами опинилися 12 населених пунктів, постраждали восьмеро цивільних.