Росіяни вивели у Чорне море один ракетоносій "Калібрів"

У Середземному морі також 1 ракетоносій.

Росія тримає у Чорному морі носій крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом у чотири ракети.

Про це ідеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 07:30 6 квітня в Чорному морі 1 ворожий корабель, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі перебуває ворожий корабель із загальним залпом "Калібрів" до 8 ракет.

Фото: ВМС України