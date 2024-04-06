Росіяни вивели у Чорне море один ракетоносій "Калібрів"

Росія тримає у Чорному морі носій крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом у чотири ракети.
Про це ідеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 07:30 6 квітня в Чорному морі 1 ворожий корабель, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
В Середземному морі перебуває ворожий корабель із загальним залпом "Калібрів" до 8 ракет.
- Сьогодні уночі ворог здійснив запуск ракети "Калібр" з Чорного моря. Сили ППО збили повітряну ціль ворога.