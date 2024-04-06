Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вивели у Чорне море один ракетоносій "Калібрів"

У Середземному морі також 1 ракетоносій.

Росіяни вивели у Чорне море один ракетоносій "Калібрів"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному морі носій крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом у чотири ракети.

Про це ідеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 07:30 6 квітня в Чорному морі 1 ворожий корабель, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі перебуває ворожий корабель із загальним залпом "Калібрів" до 8 ракет.

Фото: ВМС України

  • Сьогодні уночі ворог здійснив запуск ракети "Калібр" з Чорного моря. Сили ППО збили повітряну ціль ворога.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies