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В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)

У повітряному просторі країни були ракети, запущені зі стратегічних бомбардувальників, ворог також застосував "Калібри".

В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Ту-95МС

Командування Повітряних Сил повідомило про загрозу для північних, південних та східних областей через активність стратегічних бомбардувальників ворога.

Літаки Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет. Розрахунковий час входження до повітряного простору України - 5:00 з напрямку північного сходу.

Також станом на 4:45 для кількох областей, зокрема Хмельницької, Житомирської, Чернігівської, Київської, Вінницької, є загроза застосування ударних безпілотників ворога. 

Оновлення 5:15 : крилаті ракети у Полтавській області курсом на Черкаси. "Шахеди" на півночі Київської області.

Оновлення 5:25 : на Київщині працювала ППО. Крилаті ракети з Черкащини на Київщину західним курсом.

Оновлення 5:36 : Повітряні Сили повідомили про застосування ворогом ракет "Калібр".

Оновлення 5:42 : крилаті ракети на Вінниччині. Польща підняла в повітря авіацію.

Оновлення 5:53 : крилаті ракети повернулися на Київщину, є загроза для столиці.

Оновлення 6:17 : відбій тривоги для півночі і заходу, на півдні дорозвідка щодо "Калібрів". 

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