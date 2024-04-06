Харків зазнав обстрілу

Ворог знову атакував Харків ударними безпілотниками. Як написав у соцмережах мер Ігор Терехов, у місті близько 0:30 було чути вибухи. За даними станом на ранок, загинули шестеро, 11 поранені.

Спершу поліція Харківщини повідомила, що восьмеро людей з травмами та осколковими пораненнями доправлені до лікарні. Серед них дві жінки та шестеро чоловіків. Є двоє загиблих, обидва чоловіки, їхні особи встановлюються. Пошкоджено шість багатоповерхових будинків.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram стверджував, що зафіксовано влучання поряд із житловою забудовою.