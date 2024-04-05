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Окупанти жорстоко розправляються з українськими волонтерами на ТОТ

Волонтерці Української Волонтерської Служби з Мелітополя Маргариті Харенко присудили 20 років ув'язнення.

Окупанти жорстоко розправляються з українськими волонтерами на ТОТ
Фото: Центр нацспротиву

Українській волонтерці Маргариті Харенко з Мелітополя окупаційна влада присудила 20 років ув’язнення. Вона на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилась у тимчасовій окупації.

За інформацією національного спротиву, 9 січня 2023 року росіяни викрали жінку з власного будинку у Мелітополі. 

4 квітня 2024 року пресслужба Південного окружного військового суду у російському ростові повідомила про судове засідання та винесення вироку за статтею 282 КК РФ “Екстремізм та тероризм”.

Українська волонтерська Служба оприлюднила офіційну заяву щодо незаконного ув’язнення української волонтерки Маргарити Харенко. Зокрема ідеться про те, що Маргариту викрали та неправомірно засуджують за проукраїнську позицію та волонтерську діяльність в тимчасово окупованому Мелітополі без можливості належного захисту.

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