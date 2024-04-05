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Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії України

Ним став Володимир Гордійчук.

Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії України
Володимир Гордійчук
Фото: НГУ

Президент Володимир Зеленський призначив заступника командувача Національної гвардії України.

Текст указу оприлюднили на сайті глави держави.

"Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України", - йдеться в тексті документа.

Що відомо про нового заступника керівника НГУ

  • Генерал-лейтенант Володимир Гордійчук очолював Центральне територіальне Управління Національної гвардії України.
  • Раніше він керував Західним територіальним управлінням НГУ.
  • Гордійчук пройшов всі основні командирські посади від командира взводу до командира полку, першого заступника начальника територіального управління Національної гвардії України – начальника штабу, начальника Західного територіального управління.
  • Під час проведення АТО разом з підпорядкованим особовим складом військової частини 3036 брав участь у зачистці міст Луганської області від незаконних збройних формувань, зокрема міста Лисичанськ.
  • Його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
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