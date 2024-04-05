Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії України

Президент Володимир Зеленський призначив заступника командувача Національної гвардії України.
Текст указу оприлюднили на сайті глави держави.
"Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України", - йдеться в тексті документа.
Що відомо про нового заступника керівника НГУ
- Генерал-лейтенант Володимир Гордійчук очолював Центральне територіальне Управління Національної гвардії України.
- Раніше він керував Західним територіальним управлінням НГУ.
- Гордійчук пройшов всі основні командирські посади від командира взводу до командира полку, першого заступника начальника територіального управління Національної гвардії України – начальника штабу, начальника Західного територіального управління.
- Під час проведення АТО разом з підпорядкованим особовим складом військової частини 3036 брав участь у зачистці міст Луганської області від незаконних збройних формувань, зокрема міста Лисичанськ.
- Його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.