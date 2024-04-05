Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів

Непалець, який вступив до лав російської армії, щоб воювати в Україні, а згодом дезертирував, розповів про ставлення командування до солдатів, повідомляє DW.

"В Росії ніхто не турбується про загиблих. Життя поранених залежить від серйозності поранення. Якщо лікування можливе - ми рятували їх, якщо поранення важкі, то нам наказували стріляти у важкопоранених солдатів там, де вони лежали", - розповів непалець.

Він додав, що вліз у борги і заплатив майже 3 тисячі євро російському посереднику, який допоміг йому дезертирувати і повернутися в Непал.

Із деякими громадянами Непалу, котрі воюють в Україні, родичі не мають зв'язку вже декілька місяців, а сім'ї загиблих намагаються отримати їхні тіла. Крім того, вони змушені виплачувати заборгованість посередникам, які відправили непальців воювати за Росію. Сім'я одного із загиблих винна, до прикладу, шість тисяч доларів.

Колишній міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд повідомив, що намагався переконати російських чиновників не вербувати його співгромадян на війну, але безрезультатно. Сауд додав, що вербування іноземців відбувається з відома російської влади.