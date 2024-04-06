Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російської атаки по Харкову загинула людина

Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. 

Внаслідок російської атаки по Харкову загинула людина
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Російська окупаційна армія вкотре обстріляла Харків. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Попередньо, росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення", – повідомив Синєгубов. 

Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля. 

Триває огляд профільними службами.

Мер Харкова Терехов додав, що попередньо окупанети вдарили по житловому району міста керованою авіабомбою.

"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", – написав він. 

В ніч на сьогодні окупанти вдарили по місту. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова загинуло семеро  людей. Ще 11 мешканців міста поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies