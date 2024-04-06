Внаслідок російської атаки по Харкову загинула людина

Російська окупаційна армія вкотре обстріляла Харків. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Попередньо, росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення", – повідомив Синєгубов.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля.

Триває огляд профільними службами.

Мер Харкова Терехов додав, що попередньо окупанети вдарили по житловому району міста керованою авіабомбою.

"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", – написав він.

В ніч на сьогодні окупанти вдарили по місту. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова загинуло семеро людей. Ще 11 мешканців міста поранені.