Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
ГоловнаСвіт

Литва передала Україні бронетранспортери М577

Бронетранспортери були доставлені у п'ятницю, 5 квітня.

Литва передала Україні бронетранспортери М577
М577
Фото: mil.in.ua

Литва передала Україні бронетранспортери М577, які були доставлені 5 квітня, пише LRT з посиланням на Міністерство оборони країни.

"Безперервність підтримки України – наша стратегічна мета. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Ми будемо надавати підтримку Україні стільки, скільки це необхідно", — ідеться у заяві  міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

  • Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies