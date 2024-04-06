Литва передала Україні бронетранспортери М577, які були доставлені 5 квітня, пише LRT з посиланням на Міністерство оборони країни.

"Безперервність підтримки України – наша стратегічна мета. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Ми будемо надавати підтримку Україні стільки, скільки це необхідно", — ідеться у заяві міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.