У Нью-Йорку стався землетрус силою 4,8 бала

Повідомлень про руйнування чи постраждалих немає, проте влада проводить оцінку безпеки інфраструктури.

Північний схід Сполучених Штатів, включно з густо населеною територією Нью-Йорка, у п'ятницю відчув підземні поштовхи - рідкісне явище для цього регіону. Землетрус оцінили у 4,8 бала, що робить його одним із найпотужніших у цій місцевості за останніх сто років.

Як пише BBC, містяни упродовж близько 30 секунд спостерігали хитання та падіння незакріплених предметів. Проте жодних повідомлень щодо руйнувань чи постраждалих не надходило. Влада проводить оцінку безпеки інфраструктури.

У двох аеропортах, що обслуговують Нью-Йорк, літакам тимчасово не давали дозволу на зліт, перевіряючи цілісніть посадкової смуги. А у штаб-квартирі ООН довелося переривати засідання Ради Безпеки щодо ситуації в Смузі Гази, бо делегати відчули у залі дрижання стін.