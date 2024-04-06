В Росії, у Орську Оренбурзької області, прорвало греблю на річці Урал.

Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

Через прорив греблі оголосили масову евакуацію місцевого населення.

Зазначається, що прорив греблі стався через різке підвищення рівня води. Дамба спочатку була підтоплена у двох місцях, ймовірні місця прориву намагались засипати, але це допомогло не всюди.

Перед проривом були підтоплені десятки будинків.

У місті спрацювали сирени, мешканців попередили, що потрібно готуватися до евакуації. Крім того, у кількох селах та районах відключили електроенергію.

Для евакуйованих мешканців підготували пункти тимчасового розміщення.

З Москви до Орська на двох літаках Іл-76 вилетіли спеціалісти МНС. Адміністрація Орська оголосила про запровадження режиму НС.