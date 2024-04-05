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Німеччина реформує армію на тлі загрози російського вторгнення

У майбутньому в Бундесвері буде чотири види збройних сил, а також оперативне командування.

Німеччина реформує армію на тлі загрози російського вторгнення
Фото: EPA

На тлі загрози російського вторгнення міністр оборони ФРН ініціював реформи німецьких збройних сил, ідеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на важливості реформування армії ФРН на тлі погіршення безпекової ситуації у Європі.  

"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози. Аналіз зосередився на військовій спроможності та оперативній готовності", – йдеться у повідомленні.

У майбутньому в Бундесвері буде чотири види збройних сил, а також оперативне командування.

За словами Пісторіуса, перед Берліном стоїть завдання реформування Бундесверу, аби зробити його оптимально позиціонованим, особливо в оборонній ситуації.

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