Чеський міністр заявив про "тисячі" випадків втручання Росії в роботу європейської залізниці

Міністр транспорту Чехії Мартін Купка заявив, що Росія зробила "тисячі" спроб втрутитися в роботу європейської залізничної мережі і намагалася вчинити диверсії на об’єктах критичної інфраструктури, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Всі ці намагання завдяки кібератакам фіксують із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Купка сказав, що Москва, зокрема, атакувала сигнальні системи і мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy. Через кібератаки виходили з ладу системи продажу квитків. У Чехії були стурбовані тим, що в разі успішних кібернападів можуть статися серйозні аварії.

"Це, безумовно, складний момент...(але) я дуже задоволений, тому що ми здатні захистити всі системи від успішної атаки", – сказав чеський міністр.

Агентство з кібербезпеки Чехії NUKIB попередило про зростання кількості кібератак в останні роки і заявило, що торік зафіксували посилення інтересу хакерів до енергетичного та транспортного секторів. А České dráhy повідомила, що "спостерігала збільшення кількості кібератак на цифрову інфраструктуру" і "постійно посилює" свою кібербезпеку.

Купка додав, що Чехія хоче будувати високошвидкісну залізничну лінію, що з'єднає Берлін, Прагу і Відень, при цьому країна вводить обмеження на участь іноземних операторів у тендерах і віддає перевагу європейським компаніям.

Торік у березні Агентство Євросоюзу з кібербезпеки оприлюднило звіт, у якому йшлося про загрози для транспорту. Автори звіту писали про атаки на залізничні компанії, частота яких зросла, насамперед через вторгнення Росії в Україну. Також у документів згадували великі кібератаки проросійських хакерських угруповань на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.