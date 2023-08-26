Польська система управління поїздами зазнала хакерської атаки, невідомі увімкнули гімн РФ і сигнал тривоги

Увечері 25 серпня невідомі втрутилися в систему управління поїздами Польщі та паралізували рух довкола Щецина, передає Gazeta Wyborcza.

Сигнал тривоги почав транслюватись у районі Щецина близько 21.00. Його прийняли як у поїздах, так і на дорожніх постах. Близько 22-ої години в радіотелефонах зазвучав гімн Росії.

Польська залізниця повідомила про проблеми залізничну охорону, поліцію та перевізників. Машиністи автоматично зупинених поїздів, звернувшись до найближчого посту управління рухом і отримавши інформацію про те, що дорога вільна, продовжили свій шлях.

Близько опівночі журналісти дізналися, що має бути ухвалено рішення про зупинку вантажних поїздів.

Тоді ж ущух сигнал тривоги, але з'явилася інформація ситуація почала повторюватися в інших частинах Польщі, зокрема, у Великій Польщі.

Про хакерську атаку повідомили в Агентство внутрішньої безпеки, поліцію, залізничну охорону та перевізників. Крім того, утворили спеціальну групу у складі представників керівника інфраструктурою та перевізників.

До 23:30 п'ятниці загалом було примусово зупинено понад 20 поїздів. Нормальний залізничний рух у районі Щецина відновили близько другої години ночі.

Видання зазначає - невідомі використовували залізничні частоти і за допомогою власної рації постійно передавали сигнали тривоги. Як звук тривожного сигналу, так і частоти окремих маршрутів не є великим секретом, вони не зашифровані, їх можна легко знайти в інтернеті.

Нагадаємо, на початку березня в Польщі викрили російську агентурну мережу. Спершу затримали дев'ятьох осіб, які готували диверсії та стежили за залізничними маршрутами до України. Згодом кількість затриманих зросла до 15.

Мережа ворожих агентів планувала підривати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою Україні. Зловмисників розкрили Національна прокуратура та агентство внутрішньої безпеки.

Згодом стало відомо, що Росія завербувала через інтернет оперативників для виявлення зброї, яка перетинає Польщу і прямує до України. Як відомо, через Польщу в Україну потрапляє понад 80% військової техніки.