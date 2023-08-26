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Данія планує заборонити спалювання Корану в громадських місцях

Це ж стосуватиметься Біблії та Тори.

Данія планує заборонити спалювання Корану в громадських місцях
Протести у Пакистані після спалення Корану у Швеції, січень 2023 року
Фото: EPA/UPG

Данія планує прийняти закон, який заборонятиме спалювання Корану та інших релігійних книг в громадських місцях.

Про це повідомляє Reuters.

“Уряд запропонує закон, який забороняє неналежне поводження з предметами, які мають важливе релігійне значення для релігійної громади. Таким чином, пропозиція передбачатиме покарання за, наприклад, публічне спалення Корану, Біблії чи Тори”, - сказав міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор.

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Таким чином Данія планує зменшити напругу з кількома мусульманськими країнами.

Нагадаємо, до МЗС Туреччини викликали тимчасового повіреного у справах Данії та заступника посла-держсекретаря Нідерландів. Турецька сторона заявляє, що перед її посольствами в Копенгагені та Гаазі, а також посольствами деяких мусульманських держав був спалений Коран.

Також раніше Туреччина викликала посла Нідерландів в Анкарі після акції протесту в Гаазі з розірваним Кораном.

У січні дансько-шведський ультраправий екстреміст спалив перекладений примірник Корану біля турецького посольства. Після цього Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.

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