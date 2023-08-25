Норвегія виділяє Україні 1,5 млрд крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії

Кошти спрямують на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури.

Уряд Норвегії виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це заявив на зустрічі з очільником Міненерго норвезький прем'єр Йонас Гар Стере, йдеться на урядовому порталі.

Делегація відвідала один з енергетичних об’єктів України, який неодноразово зазнавав російських атак.

Допомога Норвегії буде спрямована на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.

Нагадаємо, Норвегія надасть Україні обладнання для розмінування. Також країна виділить ракети до систем ППО IRIS-T, а норвезький прем'єр підтвердив наміри передати літаки F-16.