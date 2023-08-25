Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
ГоловнаСвіт

Норвегія виділяє Україні 1,5 млрд крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії

Кошти спрямують на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури.

Норвегія виділяє Україні 1,5 млрд крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії
Фото: Facebook/Герман Галущенко

Уряд Норвегії виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це заявив на зустрічі з очільником Міненерго норвезький прем'єр Йонас Гар Стере, йдеться на урядовому порталі.

Делегація відвідала один з енергетичних об’єктів України, який неодноразово зазнавав російських атак. 

Допомога Норвегії буде спрямована на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, Норвегія надасть Україні обладнання для розмінування. Також країна виділить ракети до систем ППО IRIS-T, а норвезький прем'єр підтвердив наміри передати літаки F-16.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies