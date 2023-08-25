З нагоди Дня незалежності України Ейфелева вежа у Парижі, Колізей у Римі та Монумент Незалежності у Мехіко засяяли жовто-блакитними кольорами.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

“24 серпня, у річницю незалежності України, Париж віддає шану мужності українського народу та висловлює йому солідарність”, − йдеться у повідомленні посольства України у Франції.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Фото: twitter.com/Paris

Фото: twitter.com/Paris

Нагадаємо, у центрі Парижа, на запрошення мера Парижа Анн Ідальго, відкрили Київський сквер. Територія розташована біля музею Пті-Пале поруч із Єлисейськими полями.