З нагоди Дня незалежності України Ейфелева вежа у Парижі, Колізей у Римі та Монумент Незалежності у Мехіко засяяли жовто-блакитними кольорами.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.
“24 серпня, у річницю незалежності України, Париж віддає шану мужності українського народу та висловлює йому солідарність”, − йдеться у повідомленні посольства України у Франції.
Нагадаємо, у центрі Парижа, на запрошення мера Парижа Анн Ідальго, відкрили Київський сквер. Територія розташована біля музею Пті-Пале поруч із Єлисейськими полями.