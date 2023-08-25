Служба безпеки Латвії перевірятиме громадян, які вирішили навчатися в російських вишах

Уряд РФ надав цього року квоту 110 громадянам Латвії на безкоштовне навчання у російських вишах.

Служба держбезпеки Латвії (VDD) зверне увагу на жителів країни, які за нинішніх обставин вирішили поїхати до Росії, щоб розпочати навчання у вищих навчальних закладах.

Про це повідомляє Delfi.

Посольство Росії в Латвії повідомило на своїй сторінці у Facebook, що 17 серпня в посольстві пройшла зустріч для абітурієнтів, яким уряд РФ надав цього року квоту на безкоштовне навчання у російських вишах. За наданою посольством інформацією, близько 110 осіб з Латвії продовжать навчання в Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Пскові та інших російських вишах.

Представники VDD повідомили, що перед вторгненням Росії в Україну Служба неодноразово публічно попереджала про те, що навчання у російських вишах пов'язане з ризиками розвідки та вербування спецслужбами цієї країни.

У Службі держбезпеки нагадали, що за нинішніх геополітичних умов зазначені ризики особливо високі. На думку VDD, Росія пропонує іноземцям можливість безкоштовного навчання з метою їхньої ідеологічної обробки та виховання майбутніх пропагандистів інтересів Росії в інших країнах у рамках навчального процесу.

VDD ще раз закликає громадян Латвії не їздити до Росії та Білорусії у зв'язку з високими розвідувальними та вербувальними ризиками.

У Службі держбезпеки нагадали, що особи, які вибрали навчання у вишах держави-агресора, безсумнівно потрапляють під увагу VDD. Проте, враховуючи специфіку роботи Служби держбезпеки, докладніших коментарів з цього питання поки що не буде.

Нагадаємо, минулого тижня у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Зокрема, затриманий надсилав членам злочинної організації “Балтійські антифашисти” інформацію про особовий склад і техніку збройних сил країн-союзників, інфраструктуру Ризького порту та міжнародного аеропорту “Рига” тощо.