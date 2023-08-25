Зеленський провів переговори із Байденом: подякував за допомогу і лідерство США

Зеленський зазначив, що Україна та США разом доводять, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися.

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності провів переговори з американським колегою Джо Байденом. Зеленський подякував за привітання.

Президент зазначив, що США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство "уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра", йдеться у Telegram Володимира Зеленського.

"Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", – сказав він.

Учора президент США опублікував звернення до українців із нагоди Дня Незалежності. Він зазначив, що США продовжуватимуть роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб підтримувати здатність України захищатися від агресії Росії, підтримувати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечне, процвітаюче та незалежне майбутнє, на яке вони заслуговують.

Президент також оголосив нові антиросійські санкції – проти осіб, причетних до примусово вивезення і депортацій з України. У перелік підсанкційних осіб потрапили уповноважена з прав дитини в Калузькій області РФ Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини в Ростовській області Ірина Черкасова, уповноважена із прав дитини в Бєлгородській області Галина П'ятих, "міністерка Міністерства освіти і науки Запорізької області" Олена Шапурова, начальник штабу "Юнармії" в Севастополі Володимир Коваленко і міжнародний дитячий центр "Артек" та його директор Костянтин Федоренко. Також – командир полку поліції спецпризначення МВС по Чечні Замід Чалаєв, Громадський фонд імені Ахмата Кадирова і його очільниця, мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова, глава чеченського уряду Муслім Хучієв, Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці Мансур Солтаєв та "ректор" Севастопольського державного університету.