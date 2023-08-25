Військові кібери опублікували на російських сайтах жартівливе відео про Пригожина
Військові кібери опублікували на російських сайтах жартівливе відео про Пригожина
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСвіт

Загибель Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на "групу Вагнера", – МО Британії

Достеменних доказів, що він вмер, немає, але британська розвідка схиляється до того, що так і є. 

Загибель Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на "групу Вагнера", – МО Британії
Фото: Центр наспротиву

Станом на зараз немає точних доказів того, що власник "групи Вагнера" Євген Пригожин був на борту бізнес-джету, що зазнав аварії в Тверській області 23 серпня. Однак існує велика ймовірність того, що він справді мертвий.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. Британські розвідники зауважили, що авіакатастрофа відбулася рівно через два місяці після початку невдалого заколоту "вагнерівців". 

"Загибель Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на «Групу Вагнера»", – вважають у міністерстві. 

Британці вважають, що найманці навряд зможуть отримати нового керівника із подібними зухвалістю, прагненням до результатів та надзвичайною жорстокістю.

"Вакуум лідерства «Вагнера» посилився повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін і начальник логістики Валерій Чекалов також загинули", – додали в повідомленні.

 

23 серпня увечері зʼявилася інформація про падіння літака, що може бути повʼязаним із "групою Вагнера" – так званою приватною військової компанією, широко використовуваною у війнах в Україні, Сирії та заворушеннях у Африці. Майже одразу почали публікувати дані, що на борту був і сам власник "ПВК" Євген Пригожин, який 23 червня влаштував невдалий заколот із походом на Москву через внутрішні протистояння з російським міноборони. Заколот завершився тим, що "вагнерівці" встигли збити декілька літаків та вертольотів російської армії, але в результаті Пригожин досяг якихось домовленостей із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком і похід на Москву було зупинено.

Увечері 23 серпня Росавіація підтвердила, що на борту літака був Пригожин, а також ще один ватажок найманців Уткін. З 10 осіб на борту не вижив ніхто. Тіла забрали на експертизу.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies