Загибель Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на "групу Вагнера", – МО Британії

Достеменних доказів, що він вмер, немає, але британська розвідка схиляється до того, що так і є.

Станом на зараз немає точних доказів того, що власник "групи Вагнера" Євген Пригожин був на борту бізнес-джету, що зазнав аварії в Тверській області 23 серпня. Однак існує велика ймовірність того, що він справді мертвий.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. Британські розвідники зауважили, що авіакатастрофа відбулася рівно через два місяці після початку невдалого заколоту "вагнерівців".

"Загибель Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на «Групу Вагнера»", – вважають у міністерстві.

Британці вважають, що найманці навряд зможуть отримати нового керівника із подібними зухвалістю, прагненням до результатів та надзвичайною жорстокістю.

"Вакуум лідерства «Вагнера» посилився повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін і начальник логістики Валерій Чекалов також загинули", – додали в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 August 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/UmCmmMRUu2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 25, 2023

23 серпня увечері зʼявилася інформація про падіння літака, що може бути повʼязаним із "групою Вагнера" – так званою приватною військової компанією, широко використовуваною у війнах в Україні, Сирії та заворушеннях у Африці. Майже одразу почали публікувати дані, що на борту був і сам власник "ПВК" Євген Пригожин, який 23 червня влаштував невдалий заколот із походом на Москву через внутрішні протистояння з російським міноборони. Заколот завершився тим, що "вагнерівці" встигли збити декілька літаків та вертольотів російської армії, але в результаті Пригожин досяг якихось домовленостей із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком і похід на Москву було зупинено.

Увечері 23 серпня Росавіація підтвердила, що на борту літака був Пригожин, а також ще один ватажок найманців Уткін. З 10 осіб на борту не вижив ніхто. Тіла забрали на експертизу.