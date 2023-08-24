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Путін висловився про Пригожина в минулому часі

Президент РФ Володимир Путін також згадав про помилки Пригожина.

Путін висловився про Пригожина в минулому часі
Фото: скрін

У розмові із російським гауляйтером на окупованому Донбасі, Денисом Пушиліним, російський диктатор Володимир Путін висловився про очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в минулому часі

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Пригожина я знав дуже давно, з початку дев'яностих років. Це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті, домагався він результатів потрібних - і для себе, і для, коли я його просив, для спільної справи, як у ці останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом", - сказав Путін.

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Крім того, диктатор назвав вагнерівців людьми, “які зробили істотний внесок у нашу спільну справу боротьби з неонацистським режимом в Україні". 

Нагадаємо, вчора ввечері у РФ розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина та Уткіна на борту літака. Крім них, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.

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