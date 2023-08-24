​Угорщина готова продовжити обмеження імпорту українського зерна після 15 вересня, якщо цього не зробить ЄС

До цього про аналогічний крок заявила Польща.

Угорщина хоче, щоб заборона ЄС на імпорт українського зерна була продовжена у п'яти країнах-членах блоку після 15 вересня.

Про це повідомив на брифінгу голова адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляш, передає Reuters.

"Угорщина попросить ЄС продовжити заборону з 16 вересня", - сказав Гуляш і додав, що його держава готова знову запровадити національну заборону на імпорт, якщо Євросоюз не зробить відповідний крок.

Європейський Союз у травні дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, одночасно дозволивши транзит таких вантажів на експорт до інших країн. Термін дії цієї заборони спливає 15 вересня.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в разі необхідності Польща введе одноосібну заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня. Не зупинять її і санкції ЄС в разі такого кроку.

Раніше на нараді послів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в умовах блокування зернового коридору Росією важливо докласти максимум зусиль, щоб поставки зерна були продовжені без обмежень у п’яти країнах-сусідах України.