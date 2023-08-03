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Важливо не допустити продовження заборони на експорт українського зерна країнами-сусідами після 15 вересня, – Шмигаль

Для України пріоритет номер один на сьогодні – поставки українського зерна.

Важливо не допустити продовження заборони на експорт українського зерна країнами-сусідами після 15 вересня, – Шмигаль
Фото: Мінінфраструктури

В умовах блокування зернового коридору Росією важливо докласти максимум зусиль, щоб поставки зерна були продовжені без обмежень у п’яти країнах-сусідах України.

Про це заявив на нараді послів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в умовах закриття РФ зернового коридору звичайна логістика через ЄС стає для України життєво необхідним фактором.

"Зі своєї сторони хочу сказати: полякам дуже важливо сьогодні донести, що в нас не стоїть задача завалити їхні ринки і знищити їх фермерів. В нас стоїть задача дати вижити нашим фермерам, дати вижити українській економіці. Нам не треба ставити ультиматуми, блокувати кордон. Ми абсолютно здатні до перемовин, домовленостей і це наш шлях. Є абсолютно цивілізовані інструменти і ними ми будемо користуватися", – зазначив глава уряду.

Він додав, що сьогодні треба докласти всіх зусиль, щоб не допустити продовження блокування після 15 вересня.

"Є ідеї, як з нашими сусідами, друзями і партнерами поляками, а також румунами провести перемовини для того, щоб ми це питання зняли з порядку денного і зняли з їхньої політичної адженди напередодні виборів", – зауважив Шмигаль.

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Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потрібно збільшити експорт українського зерна сухопутними коридорами.

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