Потрібно збільшити експорт українського зерна сухопутними коридорами, – Боррель

Голова дипломатії ЄС зауважив, що сусідам України доведеться докласти більше зусиль, щоб допомогти вивозити зерно з чорноморських портів.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потрібно збільшити експорт українського зерна сухопутними коридорами через атаки Росії на українські порти.

Про це повідомляє Дипломатична служба Європейського Союзу.

“Окрім моря, у нас є шляхи солідарності, які дозволяють нам експортувати багато зерна з портів Чорного моря через [сухопутні] кордони держав-членів, які є сусідами України. Це потрібно буде збільшити. Якщо морський шлях буде закрито, нам доведеться збільшити потужності експорту українського зерна через наші порти”, – сказав Боррель.

Він зауважив, що сусідам України доведеться докласти більше зусиль, щоб допомогти вивозити зерно з чорноморських портів.

Зазначимо, міністри закордонних справ ЄС обговорять надання Києву 20 млрд євро на зброю. З відповідною пропозицією раніше виступив головний дипломат блоку Жозеп Боррель.

Також Боррель заявив, що вихід РФ із зернової угоди та обстріли українських портів спровокують продовольчу кризу в світі.

Нагадаємо, нещодавно Білий Дім повідомив, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, вона вже заклала додаткові морські міни. США вважають, що Росія прикладає скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну.