Франція засудила російські удари по українських портах

Франція рішуче засуджує нову серію російських ракетних і безпілотних ударів по Україні, зокрема по Одеському порту. Ця атака сталася через кілька годин після оголошення Росією про призупинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі, яка таким чином загрожує світовій продовольчій безпеці.

Про це повідомила пресслужба МЗС Франції.

"Ці російські удари були навмисно спрямовані по цивільній інфраструктурі, тим самим залучивши Росію до ще одного грубого порушення міжнародного гуманітарного права. Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії є воєнними злочинами та не можуть залишитися безкарними", - йдеться у повідомленні.

У тісній координації зі своїми партнерами Франція продовжуватиме надавати Україні необхідну допомогу для здійснення самооборони. Франція також продовжуватиме підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд у боротьбі з безкарністю за злочини, скоєні Росією.

Також Франція збільшила свою продовольчу допомогу країнам, найбільш вразливим до відсутності продовольчої безпеки, спричиненої російською агресією.

Нагадаємо, що як заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, кожна ракета, випущена Росією в порт Одеси, також є еквівалентом удару ракетою по людях, які голодують у світі.

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

Також російська армія здійснила атаку на Миколаїв. Працювала протиповітряна оборона, також є влучання в обʼєкт промисловості.