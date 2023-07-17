Резніков пропонує дозволити іноземні військові бази в Україні

Норма про недопущення іноземних баз є застарілою, вважає міністр.

Міністр оборони Олексій Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз на території України. Для цього необхідно змінити одну з норм Конституції.

Про це Резніков написав у колонці для LIGA.net.

За його словами, норма про недопущення розташування іноземних військових баз є застарілою.

"Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій", - пояснив очільник Міноборони.

Також Резніков додав, що статтю 17 Конституції варто доповнити тезою, що Україна самостійно обирає механізми гарантування своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", - додав міністр.

Нагадаємо, що у статті 17 Конституції сказано, що "На території України не допускається розташування іноземних військових баз".

12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.