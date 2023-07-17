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Припиніть грати в голодні ігри, – Кулеба про Росію та зернову угоду

За його словами, Росія "повільно вбиває зернову ініціативу".

Припиніть грати в голодні ігри, – Кулеба про Росію та зернову угоду
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми діями Російська Федерація використовує проблеми з продовольством як інструмент впливу на Україну. 

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю CBS.

За його словами, Росія "використовує голод як інструмент", оскільки вона "повільно вбиває зернову ініціативу", яка допомагала Україні експортувати зерно по всьому світу з початку повномасштабного вторгнення.

"Припиніть грати в голодні ігри", – додав Кулеба.

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Нагадаємо, що з одеського порту вранці в неділю вийшло останнє судно у рамках “зернової угоди” перед закінченням її терміну 17 липня.

Москва неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Востаннє її продовжували на два місяці 17 травня.

Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки. РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки. 

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