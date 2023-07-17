Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми діями Російська Федерація використовує проблеми з продовольством як інструмент впливу на Україну.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю CBS.

За його словами, Росія "використовує голод як інструмент", оскільки вона "повільно вбиває зернову ініціативу", яка допомагала Україні експортувати зерно по всьому світу з початку повномасштабного вторгнення.

"Припиніть грати в голодні ігри", – додав Кулеба.

“Stop playing hunger games”: Ukraine’s foreign minister, @DmytroKuleba, says Russia is “using hunger as an instrument” as it “slowly kills the grain initiative” that has helped Ukraine export grain across the globe since early in the invasion. pic.twitter.com/orrnCXXe9F — CBS Mornings (@CBSMornings) July 17, 2023

Нагадаємо, що з одеського порту вранці в неділю вийшло останнє судно у рамках “зернової угоди” перед закінченням її терміну 17 липня.

Москва неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Востаннє її продовжували на два місяці 17 травня.

Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки. РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.