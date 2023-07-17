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ЗСУ показали, як знищили російський міномет "Тюльпан"

Така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій.

ЗСУ показали, як знищили російський міномет "Тюльпан"
Фото: Скрін з відео

Під Бахмутом українські військові знищили російський міномет "Тюльпан". 

Про це повідомляється у Телеграмі Третьої окремої штурмової бригади.

"Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою «Адам» виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

"Тепер один зі зразків – знешкоджено безповоротно", – сказали вони.

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Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 238 тисяч військових.

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