Така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій.

Під Бахмутом українські військові знищили російський міномет "Тюльпан".

Про це повідомляється у Телеграмі Третьої окремої штурмової бригади.

"Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою «Адам» виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

"Тепер один зі зразків – знешкоджено безповоротно", – сказали вони.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 238 тисяч військових.