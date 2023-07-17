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​У Вовчанській громаді на Харківщині через постійні обстріли оголосили примусову евакуацію дітей

Необхідно вивезти 217 дітей.

​У Вовчанській громаді на Харківщині через постійні обстріли оголосили примусову евакуацію дітей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

З деяких населених пунктів прикордонної Вовчанської громади на Харківщині, яка майже щодня перебуває під обстрілами росіян, оголосили примусову евакуацію дітей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає "Суспільне".

"Ми оголосили примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів цієї територіальної громади. Люди не хочуть їхати. Для нас безпека людей, дітей – на першому місці, маємо вживати заходів. 217 дітей ми маємо вивезти з цих територій, 43 ми вивезли станом на ранок", – сказав Синєгубов.

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Нагадаємо, що сьогодні вранці армія РФ обстріляла Вовчанськ з артилерії. В результаті 64-річний чоловік отримав поранення.

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