​У Вовчанській громаді на Харківщині через постійні обстріли оголосили примусову евакуацію дітей

З деяких населених пунктів прикордонної Вовчанської громади на Харківщині, яка майже щодня перебуває під обстрілами росіян, оголосили примусову евакуацію дітей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає "Суспільне".

"Ми оголосили примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів цієї територіальної громади. Люди не хочуть їхати. Для нас безпека людей, дітей – на першому місці, маємо вживати заходів. 217 дітей ми маємо вивезти з цих територій, 43 ми вивезли станом на ранок", – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що сьогодні вранці армія РФ обстріляла Вовчанськ з артилерії. В результаті 64-річний чоловік отримав поранення.