Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі"
Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі"
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
ГоловнаСуспільствоВійна

Близько тисячі кримських татар готові зі зброєю в руках відвоювати Крим у окупантів, – Джемілев

Деякі з них обʼєдналися в підпільний рух. 

Близько тисячі кримських татар готові зі зброєю в руках відвоювати Крим у окупантів, – Джемілев
Фото: Суспільне Крим

Підпільний кримськотатарський рух "Атеш" уже діє в тилу, і сотні чоловіків готові взяти до рук зброю для звільнення Криму від окупантів. Про це в інтервʼю The Guardian повідомив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв. 

Він заявив, що "Атеш" – це глибоке підпілля. При цьому жодного члена цього руху, що зʼявився в вересні 2022, не заарештували.

"Серед членів Атеш не було жодного арешту, але вони працюють на території Криму, підриваючи цілі", – стверджує він. 

Джемілев зазначив, що кримські татари найбільше страждають під час окупації. Вони становлять 13% населення Криму, і на них припадає 85% політичних арештів та незаконних обшуків.

Кримськотатарські активісти стають жертвами викрадень і зникнень. За словами Джемілева, 49 активістів вважаються зниклими безвісти, наразі знайшли тіла лише восьми. Політичних лідерів і десятки активістів ув'язнено.

Попри рівень контролю та переслідування, Джемілев сказав, що якщо кримські татари відчують, що визволення наближається, лави партизанів значно зростуть. 

"Наразі близько 1000 молодих хлопців готові взяти до рук зброю, щойно прибуде українська армія, якщо вони зможуть отримати зброю", – сказав він.

Нагадаємо, днями рух "Атеш" заявив про підготовку акції "Беz машин" у Криму. Жителів закликають спалювати авто "Z-патріотів", розмальовувати фарбою, різними способами пошкоджувати колеса і блокувати вихлопну трубу монтажною піною чи іншими сторонніми предметами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies