Близько тисячі кримських татар готові зі зброєю в руках відвоювати Крим у окупантів, – Джемілев

Деякі з них обʼєдналися в підпільний рух.

Підпільний кримськотатарський рух "Атеш" уже діє в тилу, і сотні чоловіків готові взяти до рук зброю для звільнення Криму від окупантів. Про це в інтервʼю The Guardian повідомив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Він заявив, що "Атеш" – це глибоке підпілля. При цьому жодного члена цього руху, що зʼявився в вересні 2022, не заарештували.

"Серед членів Атеш не було жодного арешту, але вони працюють на території Криму, підриваючи цілі", – стверджує він.

Джемілев зазначив, що кримські татари найбільше страждають під час окупації. Вони становлять 13% населення Криму, і на них припадає 85% політичних арештів та незаконних обшуків.

Кримськотатарські активісти стають жертвами викрадень і зникнень. За словами Джемілева, 49 активістів вважаються зниклими безвісти, наразі знайшли тіла лише восьми. Політичних лідерів і десятки активістів ув'язнено.

Попри рівень контролю та переслідування, Джемілев сказав, що якщо кримські татари відчують, що визволення наближається, лави партизанів значно зростуть.

"Наразі близько 1000 молодих хлопців готові взяти до рук зброю, щойно прибуде українська армія, якщо вони зможуть отримати зброю", – сказав він.

Нагадаємо, днями рух "Атеш" заявив про підготовку акції "Беz машин" у Криму. Жителів закликають спалювати авто "Z-патріотів", розмальовувати фарбою, різними способами пошкоджувати колеса і блокувати вихлопну трубу монтажною піною чи іншими сторонніми предметами.