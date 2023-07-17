ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Маляр

На Півдні Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ЗСУ вели наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове. Мали успіх.

"За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника від лінії нашої оборони. Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кВ.км. В цілому просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 кВ.км", – зазначила Маляр.

Вона також повідомила, що з 10 по 16 липня на таврійському напрямку було знищено 134 одиниці ворожої ОВТ, 36 складів боєприпасів та два склади з пально-мастильними матеріалами. Також було взято в полон 50 військовослужбовців ворога.

Загалом за минулий тиждень в результаті наступальних дій на сході і півдні звільнено майже 18 кв. км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв.км.

Нагадаємо, що на сході ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. З кінця минулого тижня активно наступає на Купʼянському напрямку в Харківській області.