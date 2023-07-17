Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі"
Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі"
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Маляр

Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кВ. км.

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Telegram/Ганна Маляр

На Півдні Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ЗСУ вели наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове. Мали успіх.

"За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника від лінії нашої оборони. Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кВ.км. В цілому просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 кВ.км", – зазначила Маляр.

Підписуйтесь на наш Google News

Вона також повідомила, що з 10 по 16 липня на таврійському напрямку було знищено 134 одиниці ворожої ОВТ, 36 складів боєприпасів та два склади з пально-мастильними матеріалами. Також було взято в полон 50 військовослужбовців ворога.

Загалом за минулий тиждень в результаті наступальних дій на сході і півдні звільнено майже 18 кв. км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв.км.

Нагадаємо, що на сході ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. З кінця минулого тижня активно наступає на Купʼянському напрямку в Харківській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies