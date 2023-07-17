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ЗСУ за тиждень звільнили на Бахмутському напрямку 7 квадратних кілометрів

На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня Сили оборони просувалися кожного дня. 

ЗСУ за тиждень звільнили на Бахмутському напрямку 7 квадратних кілометрів
Фото: Український Свідок

На сході України ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. З кінця минулого тижня активно наступає на Купʼянському напрямку в Харківській області.

Росіяни шукають слабкі місця в обороні та активно штурмують у районах н.п. Масютівка та Новоселівське, щоб витіснити підрозділи захисників за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, Росія має два завдання:

  • повернути втрачені позиції 
  • примусити нас перекинути туди резерви з інших напрямків. 

"Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої", – повідомила Маляр.

На Лиманському напрямку росіяни продовжували безуспішні штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. Успіху не мали. 

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії. На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. 

"За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км", – додала Маляр. 

Учора Маляр повідомила про загострення ситуації на східному фронті. Росіяни два дні поспіль активно наступали на Купʼянському напрямку в Харківській області.

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