В Україні у понеділок триматиметься спека, місцями падатимуть короткочасні дощі

У понеділок, 17 липня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише в західних і Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 28-33°, у східній частині 25-30°.

У Київській області вночі температура становитиме 15-20°, а вдень 28-33°. У Києві вночі буде 17-19°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30-32°.

Нагадаємо, Європа та США потерпають від аномальної спеки. В Італії очікують на температуру вище + 42 градусів Цельсія. На Сардинії може бути встановлений рекорд Європи за історію спостережень: +48,8. У Греції 15 липня спека +39. У Німеччині у деяких районах стовпчик термометра піднявся до +37 градусів. У США попередження про небезпечну спеку діють для 110 млн осіб від Каліфорнії до Техасу та Флориди. Подекуди в Аризоні температура вже два тижні тримається вдень на позначці +44.

У березні ООН повідомило, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.