Авіація сил оборони вдарила по зенітно-ракетному комплексу росіян, − Генштаб

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Один удар поцілив по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за цей період уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два ворожі засоби протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше у Збройних силах підтвердили знищення ракетного складу окупантів. В окупованому Ювілейному Луганської області близько 10:00 було чути звуки, схожі на вибухи. Як з'ясувалось пізніше, вибухи - це результат влучання українських військових в склад ракетного озброєння росіян. За попередніми даними, гучно було в районі території шахти "Мащинська".