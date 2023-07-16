Авіація сил оборони вдарила по зенітно-ракетному комплексу росіян, − Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії за цей період уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Один удар поцілив по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за цей період уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два ворожі засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше у Збройних силах підтвердили знищення ракетного складу окупантів. В окупованому Ювілейному Луганської області близько 10:00 було чути звуки, схожі на вибухи. Як з'ясувалось пізніше, вибухи - це результат влучання українських військових в склад ракетного озброєння росіян. За попередніми даними, гучно було в районі території шахти "Мащинська".