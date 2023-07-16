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Авіація сил оборони вдарила по зенітно-ракетному комплексу росіян, − Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії за цей період уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

Авіація сил оборони вдарила по зенітно-ракетному комплексу росіян, − Генштаб

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Один удар поцілив по зенітно-ракетному комплексу противника. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії за цей період уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два ворожі засоби протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, раніше у Збройних силах підтвердили знищення ракетного складу окупантів. В окупованому Ювілейному Луганської області близько 10:00 було чути звуки, схожі на вибухи. Як з'ясувалось пізніше, вибухи - це результат влучання українських військових в склад ракетного озброєння росіян. За попередніми даними, гучно було в районі території шахти "Мащинська".

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